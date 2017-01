Plus d'infos sur le spectacle Warren Zavatta à Toulon

FANTAISIE PROD et WM PRODUCTION présentent : Le spectacle de WARREN ZAVATTA a e?te? cre?e? en 2009 au The?a?tre Tre?vise a? Paris. Fort d'un succe?s fulgurant, il devient en quelques années une re?fe?rence aupre?s du public et des professionnels. Apre?s plus de cent cinquante dates de tourne?e, plusieurs mois a? la Gai?te? Montparnasse, au The?a?tre Le Temple, au Grand Point Virgule et au Festival d'Avignon... La caravane de Warren Zavatta est de nouveau sur les routes de France et de Navarre ! En tourne?e dans votre ville ? Come?dien, musicien, jongleur, acrobate, petit- fls du grand Achille, ce romano des temps modernes ne renie rien, mais ose dans cette performance spectaculaire dro?le et caustique, mettre a? mal avec since?rite? et humour, le « merveilleux » monde du Cirque dans lequel il a grandi a? ses de?pends LE MOT DE DANY BOON ( Producteur) « Il veut quoi Warren Zavatta la? ? Hein ! Que je dise du bien de son spectacle ? C'est c?a ? Pour m'humilier un peu plus ! C'est c?a qu'y veut l'autre comique, mime, clown, come?dien, musicien, jongleur, acrobate ? Hein ? “Il a tous les talents” C'est c?a qu'il veut entendre l'autre tordu. Il n'en a pas assez de son public conquis, applaudissant a? tout rompre, debout a? la n de chacun de ses spectacles. Non ? Il lui faut en plus la reconnaissance de ses pairs a? ce con la? ? Eh bien non de?sole?, je ne lui ferai pas ce plaisir. Voila? ! C'est tout, C'est niet ! Et en plus, j'aime pas les chauves. » Mise en scène : Anne Bourgeois