SUD CONCERTS(L.3-1029316)PRESENTE EN ACCORD AVEC PHILIPPE DELMAS ORGANISATION CE SPECTACLE

Morosité ou bouffaisse ? vé un seul reflex ... appelez Super Mado ...Bon , contrairement à Superman , Elle vole très mal.... et elle n'a aucun pouvoirs ! Avec sa bonne humeur, elle arrive quand même à te déclencher ( bien malgré elle ) des pétées de rire .... à répétition ! Désormais retrouvez la plus généreuse et plus pétillante que jamais avec son nouvel arsenal "anti-bouffaisse" On peut le dire ..... Elle est plus que Mado ...... Elle est devenue ( bien malgré elle ) Super MadoPMR 0491806041