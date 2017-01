Plus d'infos sur le spectacle Le Vent se lève - Les Idiots / Irrécupérables ? à Toulon

LE THEATRE LIBERTE(L.1-1050489 &2-1042206&3-1042207) PRESENTE CE SPECTACLE

Les Idiots / Irrécupérables Adaptant des textes de Guy Debord, Pier Paolo Pasolini, Sade, Philip Muray, Edward Bond et du collectif Invisible et à la tête d'un collectif au jeu débridé, engagé et novateur, David Ayala met sa stature d'interprète au service de prises de position critiques sur notre monde de surconsommation des images et des biens. En n'oubliant ni l'humour ni la pédagogie. PMR 0498070101

Site web : http://www.theatre-liberte.fr/evenements/2016-2017/585/le-vent-se-leveles-idiots-irrecuperables