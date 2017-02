Plus d'infos sur le spectacle Kheiron - 60 Minutes Avec Kheiron à Toulon

Fantaisie prod présente en accord avec Tcholélé Productions 60 minutes avec Kheiron - Séance à 20H00 et 21H30 Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu'il va vous dire... Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les Gamins, Nous Trois ou Rien), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il pousse le concept de "soirée unique" à son maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour être au coeur de son public. Ainsi, chaque soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes. "Un rire toutes les 7 secondes" 20 minutes "Une véritable démonstration de force" GQ "Le Roi de la tchatche, le Pape de l'impro, l'Ayatollah du stand-up" Elle "Notre coup de coeur en Europe" Le journal de Montréal "Kheiron : un nom à retenir" Huffington Post "Kheiron, nouvelle star de l'humour Trash" Le Figaro "Tchatcheur invétéré" Le Monde "Il redonne ses lettres de noblesse au stand-up" Le JDD "Le Roi de l'impro" Le Parisien "Kheiron dynamite le stand-up" Libération "Coup de coeur" L'express "On n'aime pas" Télérama Ouverture des portes à 19H00 pour service bar et grignotage.