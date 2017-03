Plus d'infos sur le spectacle Gigi Culottee Et Denoyautee à Toulon

Avec un talent et une tchatche de tout premier ordre qui vont vous estramasser de rire, Gigi, la belle toulonnaise, vous entraîne dans son univers, peuplé de personnages hauts en couleur. De son mari Jeannot qui tient un stand d'olives « dénoyautées », à sa belle-mère qui a encore échappé à la canicule, en passant par son problème de tuyauterie et son voyage comico-touristique à Paris, c'est la poilade assurée! Dès son entrée sur scène la magie envahit toute la salle, Gigi la pétillante, la truculente, avec son accent de la mer, offre un véritable show ! Elle a fait toutes les grandes scènes du sud, recevant au passage les encouragements chaleureux des plus grands artistes et les ovations du public. Son spectacle va vous faire pleurer de rire ! Sanglez-vous les côtes ! LA PROVENCE « C'est rafraichissant, divertissant, les zygomatiques sont mis à rude épreuve de bout en bout du show. » LA DEPECHE « Ghyslaine Lesept a un sens inné du spectacle, résultat : une « poilade » de premier ordre. » VAR MATIN « Gigi c'est une tornade. Quel talent! LE MUY « Le public a passé un bon moment d'hilarité en applaudissant Gigi. » LA PROVENCE « Son dynamisme, son naturel a rendu le public pantois et hilare. »