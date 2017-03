Plus d'infos sur le spectacle Airnadette à Six Fours les Plages

AIRNADETTE

LA COMEDIE MUSICULTE

Airnadette c'est un airband, mais c'est avant tout un groupe au concept unique qui re´interpre`te la pop culture avec humour et de´rision, sous toutes ses formes et avec des brosses a` cheveux en guise de micro !

Un show qui utilise plus de 317 sources sonores cultes, de Spinal Tap en passant par Star Wars, Wayne's world, mais aussi Glee, Friends ou Matrix et de tes chansons préférées de Britney Spears à Prodigy, en passant par les Stones et même Céline Dion. Sans oublier des pubs, les buzz du web, de la radio... Autant dire que le montage de la bande son est un tour de force à lui seul !

Grace à cette multitude de références, le show se déroule à 200 à l'heure, et le public est partagé entre le rire et le souvenir de la réplique qu'il vient d'entendre, son envie de chanter, danser ou sauter !

Pour le mettage en scène, ils s'entourent du Master ès debilitum : Pierre-Fran?ois Martin Laval, plus connu sous le nom de Pef des Robins des Bois, et d'une chorégraphe tout-terrain, Lydia Dejugnac.

Airnadette, c'est les pros du mime rock n'roll, les rois de l'humour 2.0, un show unique en son genre !

Réservez vos places de spectacle et comedie musicale pour : AIRNADETTE - E. CULTUREL MALRAUX

Le prix des places est : 21.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour AIRNADETTE.