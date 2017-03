Plus d'infos sur le spectacle Salut Salon à Sanary sur Mer

Le THEATRE GALLI (Lic.1-1019545 & 3-1019546) présente ce spectacle.

Avec : Angelika Bachmann (violon) Iris Siegfried ou Meta Hüper (violon et chant) Anne-Monika von Twar dowski ou Olga Shkrygunova (piano) Sonja Lena Schmid (violoncelle) Ce talentueux quatuor de musiciennes a conquis le public par sa manière peu classique d'interpréter le répertoire classique. Brillantes virtuoses, elles s'attaquent aux partitions les plus techniques avec une poésie et un humour irrésistible. C'est drôle, inattendu, décoiffant et terriblement séduisant !PMR : 0494885390