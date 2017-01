Plus d'infos sur le spectacle Elie Semoun à Sanary sur Mer

Le THEATRE GALLI (Lic.1-1019545 & 3-1019546) présente ce spectacle.

Nouveau spectacle Auteurs : Elie Semoun, Nans Delgado & Frédéric Hazan Elie Semoun est de retour sur scène avec son nouveau spectacle A PARTAGER ! Fabrice la patronne du spa, Xavier l'handicapé moteur et dragueur, Oussama Ben Dubois jihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande et épanouie, Jean-Louis le nouvel élu d'une mairie fasciste, un pervers ravi des « rapports humains» en Thaïlande et bien d'autres nouveaux monstres inventés par Elie Semoun. Un spectacle intime et saignant !PMR : 0494885390