Plus d'infos sur le spectacle Baptiste Lecaplain à Sanary sur Mer

Le THEATRE GALLI (Lic.1-1019545 & 3-1019546) présente ce spectacle.

Adopté par le public en 4 années à peine, Baptiste Lecaplain, humoriste hors normes, a su imposer sa griffe. Baptiste est devenu un humoriste incontournable. Avec son talent d'improvisation, il nous transporte dans son monde absurde où plus rien ne l'arrête. « Si j'étais fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles d'une heure et demie ! Alors venez voir le spectacle ORIGINES. C'est mieux, on aura plus de temps. »PMR : 0494885390