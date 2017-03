Plus d'infos sur le spectacle Jo Brami dans la vie à l'envers à Puget sur Argens

La ville de Puget sur Argens & N&J Productions présentent :

La ville de Puget sur Argens et N&J Productions présentent : JO BRAMI – « La vie à l'envers » Auteur : Jo Brami, Patrick Chanfray, Skalp, Olivier Sauton Metteur en scène : Olivier Sauton Après sa prestation mémorable dans « La guerre des sexes », Jo BRAMI nous offre ici son 1erOne Man. A découvrir de toute urgence ! Depuis trop longtemps la vie se déroule toujours dans le même sens, et maintenant on peut affirmer que ça marche de moins en moins bien (surtout vers la fin). Et si justement on commençait par la fin ? La vie ne serait-elle pas de mieux en mieux ?