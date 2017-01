Plus d'infos sur le spectacle Vivre ! à Hyeres

ORGANISATEUR : COMPAGNIE DE L'ECHO

Vivre ! est un spectacle sur les hommes et la condition masculine. On y suit l'histoire de Joseph, un homme de son temps qui doit revoir sa place dans la société en raison de l'ascension sociale de sa femme. Amour. Jalousie. Tension. Pression sociale. Emancipation. Des questions sont posées : Que deviennent les hommes aujourd'hui ? Que leur faut-il apprendre ? Désapprendre ? Oser ? Auteur, metteur en scène et comédien, Vincent Clergironnet offre une performance émouvante dans le rôle d'un homme épris de poésie et de liberté mais qui se sent encore formaté par la nécessité d'une domination masculine. Un récit qui le renvoie à son passé, aux figures tutélaires de son enfance, aux voix tues aussi et qui remontent enfin... Un beau voyage dans le coeur des hommes, illuminé par les fragments dansés et la musique puissante de Cédric Le Guillerm. Un portrait lumineux de l'humain et un appel à se débarrasser des carcans que l'on se construit soi-même pour aimer, comprendre, en un mot vivre ! Compagnie demain il fera jour