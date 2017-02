Plus d'infos sur le spectacle Europe Connexion à Hyeres

ORGANISATEUR : COMPAGNIE DE L'ECHO

Ecrite en 2015, "Europe connexion" nous plonge dans le parcours professionnel d'un assistant parlementaire européen dont l'ambition est d'accéder à un poste de lobbyiste au service de l'industrie des pesticides alimentaires. Pour arriver à ses fins, il fera preuve d'une intelligence diabolique digne d'un Richard III contemporain aux mains propres. Il manipulera tour à tour sa député, les commissaires européens, les associations de consommateurs, forgera de toute pièce de fausses ONG, de faux rapports scientifiques, et se construira tout un réseau organisé au service de sa propre réussite, et au détriment de l'intérêt et surtout de la santé des consommateurs européens. Mais cette ascension fulgurante conduira progressivement le lobbyiste au burn-out. Alexandra Badea nous fait vivre tout cela de l'intérieur, nous invitant à une plongée glaçante dans le cortex cérébral de ce personnage tiraillé entre cynisme, carriérisme et culpabilité ; un parfait produit de notre époque.