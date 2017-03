Plus d'infos sur le spectacle Acting à Hyeres

ORGANISATEUR : COMPAGNIE DE L'ECHO

Dans une cellule de prison, Robert, un acteur condamné pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit escroc, et Horace, son mystérieux codétenu muet et insomniaque... Les liens se nouent entre Robert et Gepetto autour du métier d'acteur. Dans cette cellule qui va se transformer peu à peu en scène de théâtre, le maître pousse l'élève dans ses ultimes retranchements, au coeur des secrets du métier, et tente ce pari fou : Faire de lui le plus grand acteur du monde. « Ce qui nous a frappés dans ce texte, c'est la richesse des différentes formes de langage : du dialogue direct, cru et incisif aux discours poétiques et nostalgiques. Une rencontre drôle et inattendue entre deux univers : on se surprend à rire et à être dérangé par l'image pathétique et cruelle de la relation qui unit ces trois prisonniers. Acting est aussi une véritable réflexion sur l'art dramatique : névroses, doutes, narcissisme, envie... Plus qu'une mise en abîme, Acting, comme une vraie leçon de théâtre, permet une réelle introspection sur le métier d'acteur.