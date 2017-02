Plus d'infos sur le spectacle Terre Noire à Frejus

LE THEATRE LE FORUM PRESENTE CE SPECTACLE

de Stefano Massini, mise en scène : Irina Brook, avec Romane Bohringer, Hippolyte Girardot Cette pièce dénonce le processus d'instrumentalisation de la Terre. Tout cela pour de l'argent ! Et après ? Que restera-t-il quand on aura détruit ce qu'il y a de plus précieux... ? PMR 0494177370