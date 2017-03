Plus d'infos sur le spectacle Octopop, concert Interactif Audio-visuel à Toulon

Spectacle à partir de 6 ans.

Z7 Festival de Zik Jeune Public

Du 11 au 24 mars

Ce festival est proposé par le PôleJeunePublic, l'association Tandem et les villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de Hyères-les-Palmiers, de La Garde et de La Crau, en partenariat avec le Conservatoire TPM et la compagnie Attention Fragile

OCTOPOP (concert interactif audio-visuel)

A partir de 6 ans.

Octopop c'est un live innovant, collaboratif et ludique, mêlant musique électronique & jeux vidéos multi-joueurs. Chouettax, étrange animal mutant emprisonné pour avoir commis d'horribles crimes, s'est échappé et s'amuse à polluer et détruire l'univers qui l'entoure. Le commandant Poulpi (Collectif Bruyant), défenseur de l'univers, recrute un équipage d'Octopote constitué de 8 groupes (= le public), chacun placé à un poste de combat (= tapis interactif). Accompagné par le pilote Bernado (Collectif Bruyant) et Mecanite le mécanicien (Nit), ils partent à la recherche de Chouettax, à travers un univers illustré par des jeux vidéos (entre lowpoly et retrogaming) contrôlables via le tapis interactif géant (constitué de dalles sensitives fixées sous le tapis.) La musique de Nit génère en temps réel des éléments du décor ainsi que les adversaires des jeux vidéos permettant au public de jouer ensemble à travers plusieurs niveaux au gameplay différents.

Informations et réservations : 04 94 98 12 10 - www.polejeunepublic.com

Site web : http://polejeunepublic.com/

Infos réservation :

Informations et réservations : 04 94 98 12 10 - www.polejeunepublic.com