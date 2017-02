Plus d'infos sur le spectacle Je T'ai Rencontré Par Hasard à Toulon

HERISSON (Lic 3?1022626) en accord avec Live Art Factory by Caramba et Théâtre du Corps Pietragalla ? Derouault présente ce spectacle

Théâtre du Corps Interprétation, mise en scène et chorégraphie Marie-Claude Pietragalla & Julien DerouaultCréation musicale Yannaël Quenel Après le succès de M. & Mme Rêve, le Théâtre du Corps Pietragalla–Derouault présente sa nouvelle création Je t'ai rencontré par hasard. Les deux chorégraphes poursuivent leur collaboration originale et créative en questionnant la relation entre un homme et une femme, la rencontre de deux solitudes. Un spectacle sur le présent, la durée et le mouvement des sentiments. Un voyage intime et universel à travers ce qui constitue le lien amoureux, l'état de grâce qu'est l'expérience de ce choc.PMR: 04 94 92 70 78