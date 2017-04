Plus d'infos sur le spectacle Tap Factory à Sanary sur Mer

Indigo Productions (2-3-1068465-4) en accord avec UAU présente ce spectacle.

Plongez dans ce cadre urbain, puissant et rythmé, pour y découvrir un spectacle résolument nouveau. Vincent Pausanias, chorégraphe et metteur en scène de nombreux spectacles et passionné de claquettes, a voulu créer un spectacle qui mette en valeur cette discipline à son plus haut niveau. Il s'est alors entouré de claquettistes de haut vol, Gilles Guenat (Champion du monde de claquettes, catégorie Elite) et Jérémie Champagne (Finaliste So you think you can dance France). Energie, rythmes, poésie, comédie... un seul but : divertir et faire rire ! Venez découvrir une bande de beaux gosses pleine d'humour et d'auto-dérision, sexy et drôle à la fois !PMR : 0494885390