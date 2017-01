Plus d'infos sur le spectacle Les Virtuoses à Sanary sur Mer

Le THEATRE GALLI (Lic.1-1019545 & 3-1019546) présente ce spectacle.

Un spectacle musical de Mathias & Julien Cadez Mise en scène : Sébastien Lenglet Avec : Mathias & Julien Cadez, Cleìment Goblet, Loi?c Marles Musiciens, comeìdiens, magiciens... Les irreìsistibles Virtuoses releÌvent le pari fou de concilier la fantaisie et le seìrieux, pour reìconcilier la grande musique avec tous les publics. Une ceìleìbration musicale et onirique, meneìe tambour battant par deux pianistes aux multiples facettes ! Créés par deux pianistes et comédiens du Conservatoire de Lille, Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la comédie burlesque et à la magie nouvelle. À travers l'épopée de personnages drôles et touchants, les deux frères jouent avec le piano, s'amusent de tous les répertoires, explorent l'imaginaire, apprivoisent l'invisible...PMR : 0494885390