Plus d'infos sur l'exposition Pour Le Meilleur Et Pour Le Rire à Sanary sur Mer

Barbara est belle et pétillante, François est un travailleur acharné. Ils invitent leurs voisins et amis Anne et Georges, plus récemment réunis, à fêter ensemble leurs 20 ans de mariage. Mais le vacarme de tant de bonheur finit par résonner aux oreilles du Diable qui décide d'y planter ses cornes pour y mettre bon ordre. Il leur jette un sort qui les oblige à ne se répondre que la stricte vérité !...

S'en suit une cascade de révélations qui mettra au grand jour une quantité de secrets auxquelles ces deux couples auront bien du mal à résister.

Les masques vont tomber avec fracas sur 20 ans d'un épais voile de mensonge tandis que Anne et Georges ne seront pas sans ajouter un peu de piment à une ambiance déjà bien épicée.

Arriveront-ils à résister malgré cette honnêteté inattendue et obligatoire ? La franchise dans le couple est-elle un mal nécessaire ou un bienfait facultatif ?

C'est ce que nous découvrirons... Pour le meilleur et pour le rire !