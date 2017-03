Plus d'infos sur le spectacle Rock The Ballet à Sanary sur Mer

AA ORGANISATION (2-1063978) PRESENTE EN ACCORD AVEC LE THEATRE GALLI CE SPECTACLE

Ce défi, lancé par Kanye West, est repris par les Bad Boys of Dance, une bande de jeunes danseurs qui dansent comme ils respirent. Ils mêlent tout naturellement leur superbe technique classique aux techniques modernes du hip hop, de la danse jazz, de la danse contemporaine, de l'acrobatie, et même des arts martiaux, sur les tubes Pop et Rock choisis par la chorégraphe Adrienne Canterna. On appelle ce nouveau style le “Pop Ballet”. Depuis les tous derniers tubes de Maroon 5 et LMFAO jusqu'aux classiques de Michael Jackson et Queen. Ces artistes étonnants montrent leur polyvalence et leur virtuosité avec une technique sans faille et des sauts époustouflants. Mais le spectacle ne comprend pas que des exploits techniques...PMR : 0494885390