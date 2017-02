Plus d'infos sur le spectacle Les Etoiles De La Danse à Sanary sur Mer

NP SPECTACLES PRESENTE ce spectacle.

danseurs étoiles des opéras de Moscou, Saint Pétersbourg, Kiev, Tokyo et l'ensemble du corps ballet de l'opéra National de Kiev. Direction : Alexandre Stoyanov Les Étoiles : A. Stoyanov, E. Koukmar, V. Tomachek, N. Ivassenko, E. Kozachenko, E. Svelitsa, M. Nagassana, S. Sidovsky et le corps de ballet de l'opéra de Kiev Spectacle unique puisque le meilleur de la danse est réuni sur scène tant par la musique que par les performances de la formidable école Russe de la danse classique. Un spectacle pour tous, initiés ou non, pour les admirateurs de la danse ou bien une occasion unique pour ceux qui veulent découvrir ses plaisirs. Une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.PMR : 0494885390