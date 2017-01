Plus d'infos sur le concert Un Bal Masque à Toulon

OPERA DE TOULON (Lic.1.1271031.127104-1-127105) présente ce spcetacle.

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi (1813-1901) Livret de Antonio Somma, d'après Scribe Création : Rome, Teatro Apollo, 17 février 1759 Après l'aboutissement stylistique obtenu avec La Traviata et avant le bouquet final constitué par Don Carlos, Aïda, Otello et Falstaff, Verdi, dans sa maturité et en pleine possession de ses moyens, nous livre avec Un Bal Masqué un grand mélodrame. L'intrigue s'inspire d'un fait historique : l'assassinat du roi de Suède en 1792 au cours d'un bal, mais la censure oblige le compositeur et ses librettistes à transposer l'action. Ainsi Guillaume III de Suède devient gouverneur de devient gouverneur de Boston. Cet opéra est une oeuvre de l'ambiguïté qui unit drame et comédie, rationnel et magie chère au compositeur, ainsi la devineresse Ulrica se rattache directement aux personnages d'Azucena du Trouvère et des sorcières de Macbeth.Direction musicale Rani Calderon Mise en scène Nicola BerloffaPMR: 04 94 92 70 78