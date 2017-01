Plus d'infos sur le concert Les Noces De Figaro à Toulon

Le concert Les Noces De Figaro a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Toulon 2017.

OPERA DE TOULON (Lic.1.1271031.127104-1-127105) présente ce spcetacle.

Opéra buffa en quatre actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Livret de Lorenzo da Ponte, d'après Beaumarchais Création : Vienne, Burgtheater, 1er mai 1786 Précédant Don Giovanni et Cosi fanTutte, le premier volet de la célèbre trilogie Mozart/Da Ponte est tiré de la pièce contemporaine de Beaumarchais Le Mariage de Figaro qui avait eu fort à faire avec la censure royale française. Mozart et son librettiste ont éludé le côté le plus sulfureux de la pièce et se sont intéressés à sa dimension humaine. Ils nous décrivent les péripéties d'un couple de domestiques malicieux défiant l'arbitraire des désirs d'un maître arrogant. Avec cette « folle journée », le génie mozartien éclate à chaque instant. Tour à tour mélancolique, drôle, d'une énergie incroyable et d'une infinie nostalgie, la partition révèle une invention mélodique inépuisable. Les Noces de Figaro reste l'un des opéras les plus parfaits jamais composés !Direction musicale Eun Sun Kim Mise en scène Christian GangneronPMR: 04 94 92 70 78