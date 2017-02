Plus d'infos sur le concert La Fille Du Regiment à Toulon

OPERA DE TOULON (Lic.1.1271031.127104-1-127105) présente ce spcetacle.

Opéra-comique en deux actes de Gaetano Donizetti (1797-1848) Livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges et Jean-François-Alfred Bayard Création : Paris, Opéra Comique, 11 février 1840 Vers 1830, l'épopée napoléonienne est à la mode dans les théâtres parisiens et le sentiment patriotique est exacerbé. Dans ce contexte commence la carrière francaise de Donizetti, fortement favorisée par la disparition de Bellini, la retraite de Rossini et l'état embryonnaire de la production de Verdi. Le succès mitigé de La Fille du Régiment, à sa création en 1840, est surtout dû à l'insuffisance du ténor. Par la suite, l'ouvrage s'installe confortablement au répertoire sous le Second Empire et pendant la Troisième République son patriotisme notoire en fait l'oeuvre la plus jouée le 14 juillet ! Parmi les 74 opéras de Donizetti, La Fille du Régiment a survécu grâce à son intrigue improbable mais joyeuse qui annonce Offenbach, et à sa musique saine, spontanée et mélodique, truffée de pyrotechnies vocales pour le ténor et la soprano.Direction musicale Roberto Rizzi Brignoli Mise en scène Vincent VittozPMR: 04 94 92 70 78