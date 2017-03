Plus d'infos sur le concert I Muvrini à Sanary sur Mer

Le THEATRE GALLI (Lic.1-1019545 & 3-1019546) présente ce spectacle.

I Muvrini, le célèbre groupe corse créé dans les années 80 par les frères Alain et Jean-François Bernardini, a sorti son dernier album au printemps dernier. Cet événement s'accompagne d'une tournée européenne, baptisé Invicta. Le nouvel opus célèbre les valeurs portées par le groupe. Elles s'illustrent particulièrement dans les Programmes et Actions menés par UMANI, Fondation de Corse. Retour sur une aventure musicale engagée. I Muvrini – l'ouverture sur le monde. I Muvrini, s'inspire de la musique corse traditionnelle, essentiellement polyphonique. Les chants polyphoniques – musique sacrée, blues de la Corse, sont une part de la richesse et de la « diversalité » du monde. « La chanson n'est rien, mais un rien lumineux. C'est sa vocation de rassembler, de mettre les âmes debout... » déclare Jean-François Bernardini.PMR : 0494885390