Plus d'infos sur le concert Gospel Pour 100 Voix à Sanary sur Mer

Le THEATRE GALLI (Lic.1-1019545 & 3-1019546) présente ce spectacle.

Les choristes de Gospel pour 100 Voix viennent de 25 pays différents et de toutes confessions, encadrés par une équipe artistique et musicale américaine. Ils sillonnent les routes du monde entier pour partager leur passion, leur foi et l'amour du gospel avec un public toujours plus conquis et fidèle. La notoriété de cette excellente formation n'a fait que grandir, pour être désormais une des chorales les plus célèbres du monde. Un spectacle totalement nouveau, des chanteurs encore plus talentueux, une énergie toujours plus débordante, un show époustouflant, qui a remporté 4 GMA Dove Award on Gospel Music à Los Angeles. Réunir 100 des plus grands chanteurs de Gospel au monde est un pari fou et audacieux gagné grâce à l'amour du chant, l'amour des autres, l'amour de la musique que chacun des interprètes partage et veut faire partager.PMR : 0494885390