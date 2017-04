Plus d'infos sur le concert Clara Schmitt Chante Barbara à Sanary sur Mer

Le THEATRE GALLI (Lic.1-1019545 & 3-1019546) présente ce spectacle.

C'est à l'âge de 4 ans que Clara se met à l'étude du piano et du solfège. Inscrite à 8 ans au CNR de Toulon, elle y obtient, entre 15 et 19 ans, une médaille de vermeil piano, chant et art lyrique et une médaille d'or en solfège. Au CNR de Saint-Raphaël, elle obtient un premier prix de perfectionnement de piano. Parallèlement à ses études, elle est finaliste du concours international de piano Darius Milhaud. Clara obtient le prix de l'excellence musicale pour son « immense talent » au service de la culture française en 2000. Elle enseigne durant 15 années dans diverses écoles municipales de musique de l'ère toulonnaise comme professeur de chant et piano, pour enfin s'en retirer et monter sa propre école de chant à Ollioules. Elle enregistrera avec la Marine nationale (musique des Équipages de la Flotte de Toulon) un CD d'anthologie de la musique militaire en tant que Mezzo.Pmr places en vente uniquement au théâtre 04 94 88 53 90