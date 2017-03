Plus d'infos sur le concert Shadows - Songs Of Nat King Cole à Sainte Maxime

LA MAIRIE DE SAINTE MAXIME (1019621-22-23) PRESENTE CE SPECTACLE

Avec cet album unanimement encensé par la presse française et étrangère, le crooner à la voix suave et rocailleuse livre un hommage subtil et puissant aux chansons de Nat King Cole. Loin de la nostalgie, Hugh Coltman défriche les standards du chanteur noir américain des années 40, révélant la part d'ombres d'une société gangrenée par le racisme et la ségrégation. Un jazz sous tension, plein de nuances et magnifiquement désenchanté... A la fois crooner et dandy, le britannique Hugh Coltman joue sur tous les tableaux : blues, pop, jazz... Que ce soit en solo, au sein du groupe The Hoax ou encore au cours de collaborations prestigieuses, le musicien a déjà pu faire preuve de ses talents de chanteur et d'harmoniciste. Ce nouveau projet est autant un hommage qu'une exploration de la personnalité de Nat King cole, une figure tutélaire qui ne l'a jamais quitté. En pleine lecture de la biographie du jazzman au moment de la préparation de l'album, Hugh Coltman s'interroge sur le quotidien d'un musicien noir américain au tournant des années 40, à une époque où sévissait la ségrégation et où les artistes noirs devaient entrer dans les salles de concert par la porte de service. Un quotidien qui semble être aux antipodes de ce que nous a légué ce chanteur unique, premier afro-américain à animer une émission à la télé, au sourire gravé dans le marbre, qui a vendu des millions de singles et inscrit son nom dans le Hall of Fame de cette musique centenaire. Pourtant en 1956, Cole lui-même échappe de peu à un kidnapping dans l'état d'Alabama et malgré son succès, il n'est clairement pas le bienvenu à Beverly Hills où il reçoit des menaces du Ku Klux Klan peu de temps après s'y être installé. L'Amérique idyllique et ses bourgades accueillantes de l'après-guerre ne sauraient cacher la part d'ombre d'une société raciste. La chanson Small Towns are Smile Towns, parue quelques temps après son agression, prend alors un sens tout différent. L'intention de Hugh est donc de révéler ces "Ombres", rarement, voire jamais perceptibles dans les choix artistiques de Cole. Avec la production et les performances vocales de Hugh enracinées dans sa passion pour le blues, le plus parisien des musiciens britanniques revisite les compositions de Nat King Cole d'une façon brute et empreinte d'émotion. MEDIAS Hugh Coltman met Nat King Cole en apesanteur. Il est de ceux, bien rares, qui peuvent encore activer le phénomène de chair de poule.PMR 04.94.56.77.52