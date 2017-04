Plus d'infos sur le concert Hommage à Salvador à Sainte Maxime

LA MAIRIE DE SAINTE MAXIME (1019621-22-23) PRESENTE CE SPECTACLE

Chanteur créole, artiste populaire au sens le plus généreux du terme, compositeur, humoriste et poète, Henri Salvador a marqué la chanson française de son empreinte douce et fantaisiste. De nombreuses chansons demeurent dans nos mémoires (Maladie d'amour, Jardin d'hiver, Une chanson douce, Le lion est mort ce soir, Zorro est arrivé... ) et les reprises d'innombrables succès continuent à nous parvenir. Filipe Loir et son jazz band de 11 musiciens font revivre avec bonheur la légende... Tantôt poète tantôt humoriste au rire bien connu, Henri Salvador a toute sa vie pris le parti d'allier swing et bonne humeur. Né en Guyane française en 1917, son nom évoque la période flamboyante des music-halls parisiens et sa célèbre partenaire, Mistinguett. Mais il est avant tout connu pour avoir fait rire la France entière avec Zorro ou Le blues du dentiste. Derrière l'humour, réside l'incroyable l'énergie d'un formidable créateur. Grand prix du disque de l'Académie Charles Cros pour la célèbre chanson des Aristochats, il a été à la fois proche de Boris Vian avec qui il a composé plus de 400 titres et de Ray Charles avec qui il a partagé la scène. Eclectique génial, il est considéré à juste titre comme le parfait exemple de ce que la France peut produire de mieux en matière de melting pot culturel. Dans ce concert hommage, chansons, jazz et bossa nova, associés à l'humour et la bonne humeur d'Henri Salvador participent à faire revivre sur scène l'incroyable répertoire du chanteur. La voix claire et haut perchée de Filipe Loir, associée à la puissance vibratoire du jazz band qui l'accompagne, porte avec justesse les textes et les incontournables mélodies du chanteur créole tandis que son ton canaille et bon enfant restitue avec talent ce personnage haut en couleurs. La rétrospective embrasse toutes les grandes périodes de la carrière de Salvado, de Clopin clopan à C'est pas la joie, en passant par Siracuse ou Jardin d'hiver. Une soirée pour tous les amoureux de la chanson française. NICE TO MEET YOU Avec l'équipe artistique. Rencontre en bord plateau à l'issue de la représentation.PMR 04.94.56.77.52