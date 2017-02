Plus d'infos sur le concert Emily Loizeau, chanson à Saint Maximin la sainte Baume

« Mona » réalisé par Renaud Letang sorti chez Polydor en mai 2016, et des chansons choisies de ses albums précédents. Emily Loizeau nous ouvre la porte de son univers, « Mona », raconte l'histoire d'une femme, d'un bébé, les deux à la fois. Le spectacle, créé au 104, a été arrangé par Renaud Létang. Emily Loizeau nous dresse le portrait ubuesque mais froid de l'univers hospitalier, elle a choisi de plonger ses mots dans des bains plus chimiques et moins organiques que d'habitude. Avec ce nouvel opus, elle se révèle intimement et ouvre de nouvelles voies créatrices...

DISTRIBUTION

Emily loizeau / Piano - Prophet - Chant

Olivier Koundouno / Basse - Violoncelle - Choeur

Csaba Palotaï / Guitares - Choeur

Clément Oury / Violon - Tuba baryton - Choeur

Sophie Bernado / Basson - Choeur

Emmanuel Marée / batterie - Choeur

Une co-réalisation du Conseil Départemental du Var, du service Education Jeunesse Citoyenneté de St Maximin et de Tandem

Site web : http://www.tandem83.com/?page_id=137