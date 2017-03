Plus d'infos sur le concert Ben Mazué, chanson Spectacle à La Garde

Ben Mazué est un auteur compositeur et interprète de talent. Après un premier album éponyme, il sort un EP La Règle des trois unités, remarqué par la critique. En 2014 il présente sur scène son deuxième et dernier opus "33 ans" dans lequel toutes les étapes de la vie sont croquées sans tronquer ni tricher. Ben Mazué nous parle de l'acceptation de soi, de la vie conjugale, du deuil, de la paternité mais aussi de la retraite ou encore de la première fois de façon légère, drôle et émouvante, il nous invite dans son univers où l'artiste et l'homme, le fils et le père, le conteur et le chanteur se confondent...

Après une tournée bien fournie Ben Mazué revient en 2017 avec un nouvel album déjà très attendu...

Spectacle co-programmé avec le Théâtre du Rocher dans le cadre d'un partenariat pour la saison 2016/2017.

Site web : http://www.tandem83.com/?page_id=137