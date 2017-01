Plus d'infos sur le concert Willy Caïd à Draguignan

Après avoir remporté le Prix du public des Nuits du Sud 2013, ainsi que le Prix Coup de Coeur France Bleu, Willy Caïd a notamment joué en 1ère partie des artistes suivants: Ayo, Nneka, Patrice, Poppa Chubby, Sanseverino, Shaolin Temple Defenders, IAM...Longtemps connu sous le pseudonyme de Will The Blue Griot, il revient aujourd'hui à la scène avec son nouveau projet Rock & Soul.

"Ready or [blue] note", son premier album, sorti en 2011, laissait la part belle au jazz, au funk, à la new soul et à la pop. En 2013 avec son album suivant "Got Me Home", il s'épanouit davantage dans la simplicité, l'élégance et l'authenticité, en trio acoustique. De ces tournées, il ramène un son plus Rock, brut, et l'envie furieuse de hurler sa Soul en power trio explosif. Ce son et cette énergie, c'est « Rock My Soul », le nouvel album de Willy Caïd à découvrir en Live.

Concert organisé dans le cadre d'un partenariat avec Théâtres en Dracénie pour la saison 2016/2017.

Site web : http://www.tandem83.com/?page_id=137