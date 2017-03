Plus d'infos sur le concert L'une Et L'autre - La Grande Sophie Et Delphine De Vigan à Draguignan

L'une est écrivain, l'autre est chanteuse. L'une a publié six romans, l'autre a enregistré six albums. L'une est blonde, l'autre est brune. L'une avait envie de partager un moment avec l'autre, que leurs voix et leur univers se mêlent. L'autre a dit oui. Entre les livres et les chansons, elles ont trouvé des résonances, elles ont mis à jour les mots et les thèmes communs, elles en ont inventé d'autres : l'enfance, la solitude, l'illusion amoureuse, la rencontre... L'une se surprend à chanter, l'autre à donner la réplique. Des voix nues se répondent. Delphine de Vigan est l'une, La Grande Sophie est l'autre. L'une et l'autre est surtout un moment d'émotion qu'elles ont eu envie de partager avec le public. Delphine de Vigan, récompensée en 2015 par le Prix Renaudot puis le Prix Goncourt des Lycéens pour son dernier récit aux allures de thriller D'après une histoire vraie, lit des extraits de ses romans, des morceaux choisis, des textes remaniés, des inédits. La Grande Sophie, chanteuse rock à la voix sincère et rugueuse aux mélodies toujours romanesques joue des chansons puisées dans son répertoire, réarrangées délicatement, ramenées à l'essence de leur création, et puis d'autres que l'on découvre pour la première fois. Leurs mots ont un écho saisissant, elles tissent ensemble une histoire. Comme si l'Une mettait en vers les mots de l'Autre, comme si l'Une éclairait les rimes de l'Autre. Deux mondes dont le mélange est une évidence qu'il faudrait provoquer plus souvent !

Ce concert s'inscrit dans le cadre du cycle « célébrons les femmes » de Théâtres En Dracénie, à l'occasion de la journée Internationale de la femme.

Concert organisé dans le cadre d'un partenariat promotionnel avec Théâtres en Dracénie pour la saison 2016/2017.

Site web : http://www.tandem83.com/?page_id=137