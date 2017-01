Plus d'infos sur le spectacle Warren Zavatta - Ce soir dans votre ville à Toulon

FANTAISIE PROD et WM PRODUCTION presentent

Le spectacle de WARREN ZAVATTA a été créé en 2009 au Théâtre Trévise à Paris. Fort d'un succès fulgurant, il devient en quelques années une référence auprès

du public et des professionnels.

Après plus de cent cinquante dates de tournée, plusieurs mois à la Gaîté Montparnasse, au Théâtre Le Temple, au Grand Point Virgule et au Festival d'Avignon...

La caravane de Warren Zavatta est de nouveau sur les routes

de France et de Navarre !

En tournée dans votre ville ?

Comédien, musicien,

jongleur, acrobate, petit- fls du grand Achille,

ce romano des temps modernes ne renie rien,

mais ose dans cette performance spectaculaire drôle et caustique, mettre à mal avec sincérité et humour,

le « merveilleux » monde du Cirque dans lequel

il a grandi à ses dépends

LE MOT DE DANY BOON ( Producteur)

« Il veut quoi Warren Zavatta là ? Hein ! Que je dise du bien de son spectacle ? C'est ça ? Pour m'humilier un peu plus ! C'est ça qu'y veut l'autre comique, mime, clown, comédien, musicien, jongleur, acrobate ? Hein ? "Il a tous les talents" C'est ça qu'il veut entendre l'autre tordu. Il n'en a pas assez de son public conquis, applaudissant à tout rompre, debout à la n de chacun de ses spectacles. Non ? Il lui faut en plus la reconnaissance de ses pairs à ce con là ? Eh bien non désolé, je ne lui ferai pas ce plaisir. Voilà ! C'est tout, C'est niet ! Et en plus, j'aime pas les chauves. »

Mise en scène : Anne Bourgeois

DATES

Le jeudi 19 janvier 2017 de 20 h 30 à 22 h

INFOS / RESA

0611332443

Site web : http://www.fantaisie-prod.com/event/warren-zavatta-ce-soir-dans-votre-ville-2/